Суд отстранил от должности мэра Торонто

Он посчитал доказанными факты использования служебного положения в корыстных целях в рамках разрешения конфликта интересов, передает РосБизнесКонсалтинг.

В решение суда указано, что Р.Форд использовал официальные бланки города, в городской совет которого он входил, для подачи ходатайства о назначении выплат в пользу школьной футбольной команды, которую он тренирует. Комментируя решение, судья отметил, что экс-мэр проявил "умышленную слепоту" и "пренебрежительное отношение к нормам права".

Ч.Хоклэнд отметил, что по поручению мэра администрация города рассылала письма на официальных бланках официальным спонсорам, в том числе лоббистским организациям и компаниям, которые ведут бизнес в г.Торонто. Городской комиссар также рекомендовал Р.Форду покрыть причиненные им убытки в размере 3,1 тыс. долл.

Решение суда вступит в силу через две недели. Р.Форд заявил, что намерен обжаловать приговор.