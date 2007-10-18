British Airways решила создать трансатлантического суперперевозчика
... теперь ищет партнеров
Авиакомпания British Airways ищет партнеров для создания суперперевозчика для трансатлантических перелетов, пишет британская газета The Times. Новая организация станет прямым конкурентом совместного предприятия Air France-KLM и Delta Air Lines, которые займутся перелетами из Европы в США в марте 2008 года.
По данным издания, British Airways ведет переговоры о покупке контрольного пакета авиакомпании bmi. Кроме того, перевозчик якобы ведет переговоры о слиянии с American Airlines. Сама British Airways эти сообщения не подтверждает. Если слияние произойдет, British Airways будет контролировать две трети трансатлантических рейсов британского аэропорта Хитроу.
В мае 2007 года Европа и США подписали так называемое соглашение об "открытом небе" (open skies accord). Документ разрешает авиакомпаниями с 30 марта 2008 года производить трансатлантические перелеты из любой точки Европы в любую точку США.
Против соглашения об открытом небе выступали четыре авиакомпании, наделенные исключительным правом совершения трансатлантических рейсов из Хитроу. Это были British Airways, United Airlines, American Airlines и Virgin Atlantic.