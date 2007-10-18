Ющенко и Баррозу обсудили малое пограничное движение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Лиссабоне обсудили тему вступления Украины в ВТО, а также вопросы, связанные с заключением соглашений о малом пограничном движении между нашим государством и соседними странами – членами ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского Президента.

Речь шла также о введении совместного пограничного и таможенного контроля на общих участках границы Украины и Европейского Союза.

В.ЮЩЕНКО также пригласил представителей Евросоюза к активному участию в Энергетическом саммите, который состоится в Киеве в 2008 году.

Президент Украины и Президент Еврокомиссии положительно оценили имплементацию решений последнего Саммита Украина – ЕС и договорились об ускорении выполнения процедур, которые касаются вступления в силу соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии между Украиной и Европейским Союзом.

Глава Украинского государства, кроме того, поинформировал Ж.М.БАРРОЗУ о развитии внутриполитической ситуации в нашем государстве после завершения внеочередных парламентских выборов. Со своей стороны Президент Европейской Комиссии проинформировал В.ЮЩЕНКО о перспективах завершения работы над Договором Реформ ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО принимал участие в саммите Европейской народной партии, который проходил в столице Португалии.