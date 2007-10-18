Посол Грузии поблагодарил Януковича в связи с завершением срока работы

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает высокие темпы роста объемов двусторонней торговли между Украиной и Грузией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине Григолом КАТАМАДЗЕ в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, товарооборот между Украиной и Грузией в январе-августе 2007 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .

“Мы готовы продолжать активную работу в направлении сохранения положительных тенденций углубления торгово-экономического сотрудничества, реализации перспективных совместных экономических проектов”, - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь Г.КАТАМАДЗЕ отметил, что рад был работать в Украине “в такое важное время истории для двух стран”. Он поблагодарил премьер-министра Украины за личный вклад в развитие двусторонних отношений. “Я не припоминаю ни одного случая, чтобы вы не откликнулись на наши пожелания”, - отметил посол Грузии в Украине.