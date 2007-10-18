Ющенко ищет поддержки европейских правоцентристов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в саммите Европейской народной партии, который проходит в Лиссабоне.

Президент Украины намерен призвать лидеров ЕНП объединить усилия, чтобы трансформировать положения резолюции Европарламента в поддержку евроинтеграционной цели нашего государства в новое соглашение между Украиной и ЕС. «Украина не требует немедленного членства в ЕС. Мы исходим из необходимости развития наших отношений на основах открытости Евросоюза для Украины как европейского государства. Закрепление такого принципа - это подход стратегической взаимной выгоды. Для Украины он будет дополнительным стимулом реформ и утверждения демократии», - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Саммит ЕНП проходит в неформальной манере: отсутствует порядок выступлений, официальное их объявление и тому подобное. Происходит обсуждение вопросов повестки дня саммита Европейского Совета. Участники встречи сами берут слово. В комнате заседания присутствуют только участники встречи, их помощники не имеют доступа в эту комнату, а находятся в соседней. В случае, если участники встречи не владеют одним из рабочих языков, им разрешается взять с собой «технического переводчика».

Вопросы, которые предусматривается поднять во время саммита, совпадают с вопросами, которые будут рассмотрены на заседании Европейского Совета. В частности, это принятие Договора реформ, дающего возможность дальнейшего развития и расширения Европейского Союза. Саммит проходит под председательством президента ЕНП Вилфреда МАРТЕНСА.

Как отметили в пресс-службе Президента, саммит ЕНП проходит перед саммитом Европейского Союза для того, чтобы лидеры стран ЕС, одновременно являющиеся лидерами партий правоцентристской направленности, выработали общую позицию по основным пунктам повестки дня саммита ЕС.