Путин обвинил участницу Pussy Riot в антисемитизме, хотя она против него боролась

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Некоторое время назад, год примерно, те же самые участницы, во всяком случае одна из них, повесили в одном из супермаркетов Москвы три чучела с надписями – «еврей», «эмигрант» и еще какая-то категория с призывом избавить Москву от этих людей», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста.

«Считаю, что это прямой антисемитский выпад. Думаю, надо понимать, с какими людьми мы имеем дело», - добавил он.

По его мнению, Германия не должна поддерживать активисток из-за их антисемитских позиций.

В.Путин подчеркнул, что если что-то обсуждается, то проблема должна быть известна со всех сторон.

При этом он отметил, что в Германии также предусмотрено уголовное наказание за оскорбление чувства верующих.

«В Германии предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы до трех лет», - отметил он.

В свою очередь А.Меркель отметила, что в ходе переговоров на двухстороннем уровне обсуждалась ситуация с гражданским обществом в РФ.

«Я озвучила свою озабоченность касательно некоторых законопроектов. Мы должны говорить об этих темах открыто, и беседа, диалог является предпосылкой для того, чтобы понимать друг друга», - добавила она.

Справка УНИАН. В конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.

10 октября Мосгорсуд заменил срок наказания Е.Самуцевич на условный и постановил освободить ее из-под стражи в зале суда.

В тоже время суд оставил в силе приговор двум другим участницам Pussy Riot.