«Южный поток» может обойтись Газпрому на ?11.5 миллиарда дороже

Общая стоимость строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины может вырасти до 27 млрд. евро.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» от 16 ноября.

«Проект быстро дорожает. Еще месяц назад «Газпром» оценивал общее строительство газопровода в 15,5 млрд. евро. На прошлой неделе, уточняют в монополии, «по результатам изысканий, проектных работ, уточнения маршрута и его конфигурации» цена возросла до 16 млрд. евро, из которых 6 млрд. евро – сухопутный участок», – отмечает издание.

При этом в процессе подписания соглашений Словения оценила свой участок (265 км) в 1 млрд. евро, Венгрия (230 км) – в 600 млн. евро, Сербия (470 км) – в 1,7 млрд. евро, а Болгария (540 км) – в 3,3 млрд. евро, что в совокупности дает цену 6,6 млрд. евро.

При этом в «Газпроме» не скрывают, что все оценки предварительные, а окончательная стоимость трубопровода станет известна только в 2013 году.

Также издание приводит слова Валерия Нестерова из Sberbank Investment Research, который считает, что еще примерно 10 млрд. евро «Газпрому» придется потратить на расширение единой системы газоснабжения России на подходах к Анапе (оттуда начинается морская часть South Stream), чтобы обеспечить возможность прокачки требуемого объема газа для поставок по газопроводу.

«Цена газопровода за это время выросла до 16,6 млрд., а с учетом необходимого для проекта расширения российской системы газоснабжения может достичь 27 млрд. евро», – говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы обойдется в 4,5 млрд. евро. Таким образом, стоимость строительства «Южного потока» в шесть раз превышает стоимость модернизации украинской ГТС.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб. м.

Строительство газопровода планируется начать 7 декабря текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.