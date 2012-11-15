НАТО напоминает властям Украины о проблеме политических заключенных

Как сообщили УНИАН в Центре внешнеполитических исследований OPAD, об этом заявил директор Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожел во время организованной Институтом европейского развития интерактивной конференции "Укрепление безопасности через сотрудничество".

"Североатлантический альянс обеспокоен ходом политических процессов в Украине. Особенно нас беспокоит наличие политических заключенных", - сказал М.Кожел.

Вместе с тем, по его словам, НАТО продолжает считать Украину одним из основных стратегических партнеров, о чем было сказано на недавнем Чикагском саммите Альянса.

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"В Украине, как и в других странах Восточной Европы, существует проблема трансформации общества от тоталитаризма к демократии. У вас есть много проблем, но нам важнее ваша цель, поэтому мы готовы быть частью вашей демократической эволюции. Украине нельзя сворачивать сотрудничество с НАТО, ведь именно это сотрудничество приблизит вас к Европейскому Союзу", - убежден дипломат.