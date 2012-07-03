Президент ПА НАТО требует, чтобы Тимошенко отпустили лечиться за границу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.Ламерс заявил на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко.

Он отметил, что сама Ю.Тимошенко дала согласие на выезд за границу для лечения, а после выздоровления готова вернуться в Украину и нести ответственность.

«Я выдвигаю требование, и в то же время прошу, чтобы Юлию Тимошенко выпустили, чтобы ей дали разрешение выехать на прохождение лечения за рубежом, в частности, в Германию. И она сама сказала, что согласна на это, и согласна после полного выздоровления вернуться в Украину», - сказал К.Ламерс.

Он подчеркнул, что для выздоровления Ю.Тимошенко необходимы определенные условия и полное доверие к врачам и процедурам, которые выполняются.

По словам К.Ламерса, во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и представителями правительства Украины он обратится к ним с просьбой «осуществить акт гуманизма в отношени Юлии Тимошенко», выпустив ее на лечение.

«И Украина, таким образом, сможет дальше двигаться по пути евроинтеграции», - отметил он.

К.Ламерс отметил, что НАТО поддерживает также других членов правительства Ю.Тимошенко, которые сейчас находятся в заключении.

«Я буду прилагать усилия, чтобы госпожа Тимошенко и все бывшие члены ее правительства, в том числе экс-министр обороны, бывший министр внутренних дел (с министром экологии уже найден более-менее выход), чтобы они опять получили определенный шанс», - сказал К.Ламерс.

«Я говорил о том, что мы поддерживаем всех тех больных, кто получил вред для собственного здоровья, находясь в соответствующих условиях. Они должны получить условия для настоящего лечения, когда они доверяют врачам и процедурам, которые осуществляются», - добавил президент ПА НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что украинским законодательством не предусмотрен выезд заключенных для лечения за границу, К.Ламерс отметил: «Правовые принципы для этого у Президента могут найти». Он, в частности, напомнил о возможности помилования Ю.Тимошенко.

«Юлия Тимошенко сама сообщила о нескольких возможностях для осуществления ее лечения. Президент может сделать разными способами, например, путем помилования. Таким образом, он мог бы послать гуманитарный сигнал и дать возможность воспользоваться Ю.Тимошенко шансом восстановить свое здоровье там, где она будет чувствовать доверие, и вернуться назад, в свою страну», - сказал К.Ламерс.

По словам президента ПА НАТО, если руководство Украины не отреагирует на эти призывы, он будет продолжать пытаться в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в который раз озвучить эти требования.