Заседания правительства России закроют для журналистов

С четверга на заседания правительства Российской Федерации перестанут пускать журналистов, пишет "Независимая газета". По информации издания, нововведение мотивировано тем, что пресса "мешает проведению заседаний в деловом режиме".

Как заявил источник газеты, подобные меры готовились давно, однако предыдущий премьер-министр Михаил Фрадков не решился их осуществить.

Авторы публикации указывают на то, что после критических замечаний премьера Виктора Зубкова министры жалуются на их публичный характер. По мнению членов правительства, транслируемая телеканалами критика подрывает их авторитет в регионах.

Лента.ру