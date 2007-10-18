Буш пугает третьей мировой войной

08:47, 18 октября 2007
Мир
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Президент США сослался на высказывание Махмуда Ахмадинеджада

Президент США Джордж Буш заявил, что Иран, обладающий ядерным оружием, мог бы привести к "третьей мировой войне". Буш сослался на известное высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что Израиль должен быть стёрт с лица земли, сообщает Радио Свобода.          

Американский президент также сказал, что те, кто не хочет "третьей мировой войны", должны быть заинтересованы в том, чтобы не позволить Ирану обладать ядерным оружием.

Буш выступил в среду на пресс-конференции в Белом доме. 

Иран отвергает подозрения западных стран в том, что его ядерная программа направлена на создание ядерного оружия.

 

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