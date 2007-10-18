Буш пугает третьей мировой войной
08:47, 18 октября 2007Мир
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Президент США сослался на высказывание Махмуда Ахмадинеджада
|Джордж Буш
Американский президент также сказал, что те, кто не хочет "третьей мировой войны", должны быть заинтересованы в том, чтобы не позволить Ирану обладать ядерным оружием.
Буш выступил в среду на пресс-конференции в Белом доме.
Иран отвергает подозрения западных стран в том, что его ядерная программа направлена на создание ядерного оружия.
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