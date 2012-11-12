В Испании из-за кризиса банки ввели мораторий на выселение должников из квартир

Такое решение было принято под нажимом общественности и властей после трагического случая, когда испанка Амайа Эгана выбросилась с балкона своей квартиры. Пойти на самоубийство ее подтолкнуло официальное уведомление о принудительном выселении из квартиры, которую она купила под ипотечный заем, сообщает РИА "Новости".

"Ассоциация испанских банков исходя из гуманитарных соображений приняла решение приостановить на два года принудительное выселение из квартир граждан, оказавшихся в бедственном положении в связи с потерей работы", - указывается в официальном сообщении ассоциации.

Соответствующее уведомление направлено в министерство экономики и Национальный банк Испании.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал ныне действующие нормы о выселении людей бесчеловечными, так как задолженность по кредитам у людей появилась не по их вине. Рахой призвал банки прекратить подобную практику, а взамен выселения задействовать процедуру реструктуризации долгов.

На сегодняшний день в Испании около 400 тысяч человек были выселены из своего невыплаченного жилья.

Испанские банки несут ощутимые убытки из-за ипотечных невозвратов. По данным Национального банка Испании, общая сумма невозвращенных ипотечных кредитов (под залог купленного жилья) превышает 615 миллиардов евро.

При этом в Испании установился рекордный уровень безработицы в Европе - свыше 25%.