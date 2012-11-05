Обама и Ромни идут «нос к носу» (опросы)

Как передает Радио «Свобода», согласно данным опросов, главные претенденты - нынешний глава государства Барак Обама и кандидат от Республиканской партии Митт Ромни - имеют практически равные шансы на победу. При этом Б.Обама немного опережает своего соперника в нескольких из так называемых «колеблющихся» штатов, среди них Огайо, Висконсин, Нью-Гэмпшир, Колорадо, Айова. Позиция избирателей именно этих штатов может решить исход выборов Президента.

Выступая в воскресенье перед избирателями Нью-Гэмпшира, Б.Обама пообещал приложить все усилия, чтобы добиться реальных перемен.

М.Ромни выступил в штате Огайо. Он заявил, что Б.Обама практически ничего не добился за четырехлетний президентский срок и не заслуживает быть переизбранным.

Для победы на президентских выборах в США необходима поддержка по меньшей мере 270-ти членов коллегии выборщиков - в Огайо их 18.