Обама объявил штат Нью-Йорк зоной стихийного бедствия (фото)

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, шквальный ветер вызвал наводнения и привел к транспортному коллапсу и отключениям электричества в Нью-Йорке.

В результате удара стихии в США и Канаде погибли по меньшей мере 16 человек. Жертвами урагана стали жители Нью-Йорка, города Нью-Джерси, штатов Мэриленд, Пенсильвания и Коннектикут. Кроме того, стало известно о гибели жительницы канадского Торонто.

Общее число жертв "Сэнди", включая погибших в странах Карибского бассейна, превысило таким образом 70 человек.

В Нью-Йорке отмечено сильное наводнение - уровень воды в одном из районов города поднялся почти на четыре метра, затопленными оказались тоннели городского метро.

Власти округа Берген в штате Нью-Джерси проводят массовую эвакуацию жителей из-за резкого повышения уровня воды, вызванного, предположительно, прорывом дамбы.

В городах Муначи, Литл-Ферри и Карлстадт за 30 минут уровень воды увеличился до полутора метров, сообщает местная полиция. Эти города расположены вблизи реки Хакенсак.

Данных о жертвах и пострадавших в этих городах пока нет.

Тем временем в Нью-Йорке, в пострадавшем от наводнения районе Квинс, пожаром уничтожено около 50 домов. Как сообщают власти города, только там без электричества остались почти 2 млн человек.

Скорость ветра в центре урагана достигала 130 км в час. На западе штата Мэриленд выпало 70 см снега, а в горах Западной Вирджинии - почти метр. Снег выпал даже в штате Теннесси, расположенном значительно южнее.