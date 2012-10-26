Белорусский оппозиционер получил политическое убежище в Великобритании

Об этом сообщает белорусское издание «Телеграф» со ссылкой на БелаПАН.

Слухи об этом, появившиеся в белорусских СМИ, 26 октября подтвердила находящаяся в Минске под подпиской о невыезде супруга оппозиционного политика, журналистка Ирина Халип.

От других комментариев жена А.Санникова отказалась, потому что, по ее словам, "на этом этапе так безопаснее для нашей семьи".

Также она не сообщила, когда именно А.Санников получил политическое убежище.

Как сообщал УНИАН, экс-кандидат в Президенты Беларуси А.Санников был освобожден из колонии «Витьба-3» вечером 14 апреля 2012 года на основании указа Президента Беларуси Александра Лукашенко о помиловании.

А.Санников был арестован вечером 19 декабря 2010 года после разгона митинга граждан, не согласных с официальными результатами выборов, и с тех пор находился в заключении. В мае 2011 года его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков 19 декабря.