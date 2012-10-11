В России допросили лидера оппозиции из-за информации из антиоппозиционного фильма

Как заявили в Следственном комитете, Удальцов подтвердил заявленный в телефильме факт переговоров с гражданами Грузии и объяснил, что их целью было найти источники легального финансирования «Левого фронта». Но, какбы по словам Удальцова, во время переговоров не шла речь об организации противоправных действий на территории России, пишет Радио Свобода.

Удальцов, со своей стороны, опроверг это заявление и подчеркнул, что не говорил следователям ничего подобного, потому что никаких встреч с гражданами Грузии вообще не было. По его словам, он надеется, что Следственный комитет сможет «установить истину и разоблачить клеветников».

«Анатомия протеста-2» является уже второй частью антиоппозиционного телефильма канала НТВ, которую, как и первую часть, оппозиция обвиняет в клевете на нее.