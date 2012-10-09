Украинские оружейники говорят, что с Саудовской Аравией не сотрудничают

Ящики с боеприпасами, найденные в мечети, изготовленные украинской компанией Dastan, которая специализируется на морских вооружениях и ракетных комплексах.

В киевском офисе компании сказали, что пока не готовы комментировать информацию, однако отметили, что Dastan не имеет контрактов с Саудовской Аравией, пишет ВВС Украина.

На ящиках стоит аббревиатура завода LCW - это Луганский патронный завод (Luhansk Cartridge Works), крупный производитель боеприпасов, основаный в 1895 году.

Один из ключевых экспортных товаров завода - патроны калибра 7,62 мм для автомата Калашникова AK-47, которым пользуются и сирийские повстанцы, и армия.

Как именно ящики попали в Алеппо, неизвестно. Журналистам не позволили снять на фото или видео их содержание.

Саудовская Аравия отказалась от официального комментария по этому поводу.

Однако само наличие этих ящиков свидетельствует, что кто-то в Персидском заливе активно помогает повстанцам бороться за свержение президента Башара Асада.

ООН предупреждает об усилении насилия в Сирии и призывает страны, которые поставляют оружие обеим сторонам конфликта, прекратить это.