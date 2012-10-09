Украинские оружейники говорят, что с Саудовской Аравией не сотрудничают
В киевском офисе компании Dastan, реквизитами которой были маркированы военные ящики у сирийских повстанцев, заявили, что они не имеют отношений с Саудовской Аравией, которая указана на найденных ящиках как получатель продукции.
Ящики с боеприпасами, найденные в мечети, изготовленные украинской компанией Dastan, которая специализируется на морских вооружениях и ракетных комплексах.
В киевском офисе компании сказали, что пока не готовы комментировать информацию, однако отметили, что Dastan не имеет контрактов с Саудовской Аравией, пишет ВВС Украина.
На ящиках стоит аббревиатура завода LCW - это Луганский патронный завод (Luhansk Cartridge Works), крупный производитель боеприпасов, основаный в 1895 году.
Один из ключевых экспортных товаров завода - патроны калибра 7,62 мм для автомата Калашникова AK-47, которым пользуются и сирийские повстанцы, и армия.
Как именно ящики попали в Алеппо, неизвестно. Журналистам не позволили снять на фото или видео их содержание.
Саудовская Аравия отказалась от официального комментария по этому поводу.
Однако само наличие этих ящиков свидетельствует, что кто-то в Персидском заливе активно помогает повстанцам бороться за свержение президента Башара Асада.
ООН предупреждает об усилении насилия в Сирии и призывает страны, которые поставляют оружие обеим сторонам конфликта, прекратить это.