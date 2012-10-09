В Сирии у боевиков нашли военный груз, сделаный в Украине для Саудовской Аравии

Об этом говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании, пишет РИА "Новости".

О том, как небольшие ящики попали на базу боевиков под городом Алеппо, где они были обнаружены, неизвестно.

Вес брутто посылки составляет 30 килограммов, нетто - 23 килограмма. Получателем груза указано управление начальника связи сухопутных войск Саудовской Аравии.

В подтверждение своего заявления журналисты опубликовали на сайте фотографию некоего деревянного ящика с маркировкой, из которой следует, что его содержимое было произведено на заводе в Луганске, а отправлено из аэропорта города Гостомель, находящего вблизи Киева. В качестве города назначения на маркировке стоит Эр-Рияд.

Как отмечается в сообщении, журналистам британской телерадиокомпании не позволили заснять содержимое ящиков на видео.

По данным Би-би-си, власти Саудовской Аравии отказываются комментировать сообщения об обнаружении ящиков и пояснить, каким образом груз попал к боевикам.