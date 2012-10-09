В Сирии у боевиков нашли военный груз, сделаный в Украине для Саудовской Аравии
Журналисты Би-би-си обнаружили в распоряжении боевиков, действующих в Сирии, как минимум три ящика с военным грузом, которые предназначались для армии Саудовской Аравии и были произведены в Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании, пишет РИА "Новости".
О том, как небольшие ящики попали на базу боевиков под городом Алеппо, где они были обнаружены, неизвестно.
Вес брутто посылки составляет 30 килограммов, нетто - 23 килограмма. Получателем груза указано управление начальника связи сухопутных войск Саудовской Аравии.
В подтверждение своего заявления журналисты опубликовали на сайте фотографию некоего деревянного ящика с маркировкой, из которой следует, что его содержимое было произведено на заводе в Луганске, а отправлено из аэропорта города Гостомель, находящего вблизи Киева. В качестве города назначения на маркировке стоит Эр-Рияд.
Как отмечается в сообщении, журналистам британской телерадиокомпании не позволили заснять содержимое ящиков на видео.
По данным Би-би-си, власти Саудовской Аравии отказываются комментировать сообщения об обнаружении ящиков и пояснить, каким образом груз попал к боевикам.