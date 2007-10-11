Алиев хочет заинтересовать ЕC на 150 лет вперед

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ считает необходимым подписывать долгосрочные договора на поставку нефти и газа между потребителями и производителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на пленарном заседании Вильнюсской конференции по энергетической безопасности «Развитие энергетического сотрудничества с регионами Каспийского и Черного морей: навстречу расширению энергетического рынка».

И.АЛИЕВ подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать с Европейским Союзом, и, по его мнению, Каспийский регион – это единственная альтернатива поставок нефти и газа для Европы.

И.АЛИЕВ считает, что страны-производители энергоносителей должны видеть четкую перспективу развития рынка энергетики, поэтому он и говорит о необходимости долгосрочных договоренностей.

«Мы можем обеспечить хорошее партнерство Азербайджана с ЕС», - подчеркнул он.

И.АЛИЕВ отметил, что Азербайджан добывает 1 млн. баррелей нефти в день, а также имеет запасы двух триллионов кубометров газа, которых хватит на 150 лет.

Он подтвердил заинтересованность Азербайджана в достройке нефтепровода «Одесса- Броды-Гданск», а также рассказал, что сегодня в Азербайджане изучают вопрос участия в проекте «Набукко», которой предусматривает строительство газопровода между Турцией и Австрией через Румынию, Болгарию и Венгрию.