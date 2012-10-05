В центре Варшавы провалилась улица: власти эвакуируют жителей (фото)

12:33, 05 октября 2012
Мир
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Сегодня ночью в центре Варшавы произошел обвал части улицы, возле которой ведется строительство линии метро.

Варшава, фото wyborcza.pl

В центре Варшавы обвалился тротуар и проезжая часть на углу улиц Школьной и Святокрестной.

Как сообщает wyborcza.pl, жителей близлежащих домов эвакуировали, а соседние улицы перекрыли.

Жителей эвакуируют. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Местные СМИ сообщают, что провалилось около 10 кв. м дорожного полотна, которое повредило газовую трубу и водопровод.

Что именно стало причиной аварии пока не известно.

В результате инцидента никто не пострадал. 

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