В центре Варшавы провалилась улица: власти эвакуируют жителей (фото)
12:33, 05 октября 2012Мир
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Сегодня ночью в центре Варшавы произошел обвал части улицы, возле которой ведется строительство линии метро.
Варшава, фото wyborcza.pl
В центре Варшавы обвалился тротуар и проезжая часть на углу улиц Школьной и Святокрестной.
Как сообщает wyborcza.pl, жителей близлежащих домов эвакуировали, а соседние улицы перекрыли.
Жителей эвакуируют. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta
Местные СМИ сообщают, что провалилось около 10 кв. м дорожного полотна, которое повредило газовую трубу и водопровод.
Что именно стало причиной аварии пока не известно.
В результате инцидента никто не пострадал.
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