Конгресс США проголосовал за создание пропагандистских центров за рубежом

Палата представителей конгресса США проголосовала за создание новых и поддержку существующих американских информационно-пропагандистских центров за рубежом.

Соответствующий законопроект утвержден конгрессменами простым большинством голосов без проведения электронного голосования.

"Одним из наиболее эффективных элементов публичной политики США являются сеть библиотек и центров информационных ресурсов, расположенных по всему земному шару", - заявила перед голосованием член комитета по иностранным делам палаты представителей, демократка Диана Уотсон - один из соавторов законопроекта.

Сообщив, что конгресс предпринимает усилия для "восстановления статуса и престижа, которые США потеряли по всему миру в последние годы", Уотсон заявила, что "целью данного законопроекта является обеспечить наших дипломатов за рубежом дополнительными инструментами, чтобы показать миру все самое лучшее, что имеется в американском обществе".

Утвержденный палатой законопроект под названием "Акт 2007 года о центрах ресурсов для публичной дипломатии" вносит изменения в действующий в США с 1956 года "Закон об основных задачах госдепартамента США". В соответствии с новым требованием госдепартамент теперь будет отвечать за "создание новых и поддержку существующих библиотек и ресурсных центров при дипломатических и консульских представительствах США".

"Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии должен обеспечить, чтобы библиотеки и ресурсные центры... были максимально открыты для широкой публики", - указывается в тексте документа. При этом в этих центрах должен проходить также "публичный показ американских кинофильмов, которые демонстрировали бы американскую культуру, общество, ценности и историю".

Законопроект при этом разрешает заместителю госсекретаря США по публичной дипломатии принимать меценатские "пожертвования для библиотек и ресурсных центров", работающих за рубежом и впервые вводит дополнительную отдельную статью расходов в бюджет госдепартамента США для финансирования этих центров и разрешает американскому внешнеполитическому ведомству ежегодно запрашивать "любые суммы, необходимые для выполнения трeбования настоящего акта".

Сейчас в конгрессе США завершается работа над бюджетным законопроектом по ассигнованиям для госдепартамента США на 2008 год, в котором общая сумма средств в американском федеральном бюджете на информационные, культурные и вещательные программы "публичной дипломатии" по улучшению имиджа США за рубежом составляют 1 миллиард 537 миллионов 114 тысяч долларов.

Из этой суммы на "информационные программы" за рубежом выделяется 364,905 миллиона долларов, на программы "образовательных и культурных обменов" - 509,482 миллиона и на иновещание на зарубежные страны - 662,727 миллиона долларов.

РИА "Новости"