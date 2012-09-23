Патриарх Кирилл: Разговоры о машинах священников уводят человека от Бога

Как сообщает РИА Новости, своей воскресной проповеди, патриарх вспомнил евангельскую историю о двух разбойниках, распятых вместе с Христом. Один из приговоренных к смерти через распятие на кресте признал Христа как Бога, тем самым получил Его прощение и попал в рай. А второй разбойник, как и римские воины на Голгофе, видел в распятом Спасителе только униженного и беспомощного человека.

"Вот и сегодня очень многие, взирая на крест Христов, ничего не видят кроме того, что кто-то о кресте рассказывает как о некой сказке, о заблуждении или о том, что крест ничего не принес миру и что Церковь, которая призвана проповедовать о кресте миру, не соответствует этой проповеди, и священники плохие, и не на таких машинах ездят, и не то делают. И сколько всего говорится, чтобы человек отвернул свой взгляд от креста Господня, чтобы сказал в лучшем случае "Я не знаю, что означает крест", а в худшем - "И знать не хочу", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что согласно Евангелию крест - это не "знак суда", а "символ спасения", символ торжества Божьей правды.

"Каждый, кто принимает крест как мерило правды и принимает в сердце свое подвиг Христа Спасителя, тот вместе с разбойником, с тем, что был распят справа, имеет великую надежду услышать от Господа "со Мною будешь в раю", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

В августе стало известно сразу о двух громких ДТП с участием священнослужителей, которые вызвали широкий общественный резонанс. Настоятель храма Святого Пророка Илии в Обыденском переулке игумен Тимофей (Алексей Подобедов), который, предположительно, был нетрезв, на спорткаре столкнулся с двумя машинами, а иеромонах Илия (Семин) подозревается в совершении ДТП с летальным исходом на Кутузовском проспекте, которое произошло в ночь на 16 августа и унесло жизни двух людей. Оба священника запрещены в служении до окончания расследования.