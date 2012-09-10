Германия выделит еще 2 миллиона евро на сирийских беженцев
Германия намерена увеличить на 2 миллиона евро размер помощи сирийским беженцам, число которых превышает 200 тысяч человек.
Как передает Deutsche Welle, об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Гидо Вестервелле, находясь с визитом в лагере сирийских беженцев в Иордании в рамках ближневосточного турне.
Немецкий министр не исключил, что конфликт в Сирии будет продолжаться довольно длительное время.
«К сожалению, следует настроиться на то, что конфликт будет продолжаться еще многие недели, может быть, даже месяцы», - сказал Г.Вестервелле.
С учетом решения о выделении дополнительных средств общие размеры немецкой помощи сирийским беженцам составят 24 миллиона евро.
Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным представителей ООН, 17 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие.