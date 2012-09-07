Десятки людей ворвались в здание парламента Панамы

Как сказал журналистам председатель парламента Серхио Гальвес, депутаты были вынуждены прервать свое заседание, проходившее за закрытыми дверями.

По первым сообщениям, десятки людей прорвались через охрану парламента, несмотря на то, что вокруг здания расположилась полиция по борьбе с беспорядками. Дополнительные силы были стянуты к парламенту после предыдущих акций протеста. В течение всего четверга вокруг парламента продолжались столкновения демонстрантов с полицией.

Оппозиция считает, что предложенные по инициативе президента Панамы Рикардо Мартинелли изменения ставят под угрозу демократию в стране и создают дополнительные благоприятные условия правящей партии для победы на выборах 2014 года, сообщает РИА Новости.