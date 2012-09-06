Обама официально утвержден кандидатом демократов

Как сообщает ИТАР-ТАСС, его кандидатуру поддержали делегаты национального съезда Демократической партии в Шарлотте (штат Северная Каролина) - 2931 делегат при необходимом минимуме в 2778.

С предложением утвердить Б.Обаму в качестве кандидата партии к участникам форума обратился экс-президент США Билл Клинтон, выступивший с убедительной речью в поддержку экономического курса нынешнего хозяина Белого дома.

Б.Клинтон заявил, что Б.Обама смог вернуть экономику "на путь восстановления". Кроме того, он "заложил основу для создания более современной, более сбалансированной экономической ситуации, которая обеспечит появление миллионов новых рабочих мест", убежден бывший Президент США.

По его мнению, "самый важный вопрос" для американских избирателей в настоящее время заключается в том, в какого рода стране они хотят жить. "Если вы предпочитаете иметь общество, в котором победитель забирает все, в котором вы не можете рассчитывать на помощь со стороны, то вам следует поддержать кандидатуры Республиканской партии (Митта Ромни и Пола Райана). Если же вы хотите жить в стране, в которой благосостояние и ответственность делятся, то вам следует голосовать за Барака Обаму и Джо Байдена", - сказал Б.Клинтон.

Как только он закончил свою речь, на сцену из-за кулис вышел Б.Обама, встреченный оглушительными аплодисментами и одобрительным свистом собравшихся. Действующий Президент США, вопреки прежним планам, прибыл на съезд, чтобы послушать речь одного из старейшин Демократической партии, до сих пор пользующегося огромной популярностью у соотечественников.

После этого под сводами спорткомплекса "Тайм-Уорнер кейбл арена", где проходит съезд, было проведено голосование. Сегодня, в заключительный день съезда, перед его участниками выступит Б.Обама. Он даст согласие баллотироваться на президентских выборах и изложит свое видение дальнейшего развития страны.