Обама произнесет речь на стадионе, вмещающем 74 тысячи зрителей

В городе Шарлотт (штат Северная Каролина) сегодня открывается предвыборный съезд Демократической партии США.

На съезде Президент США Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй срок. Кандидатом в вице-президенты вновь станет Джо Байден, сообщает Радио "Свобода".

С представлением кандидатуры Б.Обамы на съезде выступит бывший Президент США Билл Клинтон. А сам Б.Обама произнесет речь в четверг, в заключительный день съезда, на стадионе, вмещающем 74 тысячи зрителей.

На прошлой неделе на своем съезде в Тампе (штат Флорида) республиканцы выдвинули кандидатом в президенты Митта Ромни. Согласно последним опросам, кандидаты сохраняют примерно равные шансы на победу - ряд социологических служб говорит о преимуществе Б.Обамы, другие утверждают, что большинство избирателей сейчас готовы поддержать М.Ромни.

Выборы Президента США состоятся 6 ноября.