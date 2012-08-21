Украина и Россия готовят соглашение о борьбе с пиратством

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Дмитрий Саламатин сообщил журналистам после пятого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«По ряду совместных проектов мы вышли на уровень подготовки соглашений. Речь идет о сотрудничестве в борьбе с пиратством, в области военной, фельдъегерской и почтовой связи, а также соглашениях в военно-технической сфере, по вопросу кооперации в проектировании, производстве и послепродажном обслуживании авиационной техники», - сказал Д.Саламатин.

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В свою очередь, министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков сообщил, что с 1 сентября 2012 года в учебных заведениях Минобороны России будут бесплатно обучаться 35 украинских офицеров.