Патриарх Кирилл едет с визитом в Польшу: предлагает «смелый проект» примирения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибудет в четверг с первым в истории официальным визитом в Польшу и подпишет с главой Польской католической епископской конференции митрополитом Юзефом Михаликом совместное послание о примирении народов, призвал россиян и поляков к взаимному прощению и смене "тональности отношений", пишут РИА "Новости".

"Настало время, когда мы все должны подумать о том, что необходимо сменить саму тональность отношений между нашими странами и нашими народами. Для того, чтобы сменить эту тональность, нужно произнести одно слово: прости!" - заявил патриарх Кирилл в интервью польским СМИ в преддверии визита.

По его словам, "за многовековую историю отношений наших стран было много скорбного, как было и радостное". "И вот возникает вопрос: а что дальше? В тот момент, когда мир глобализуется... когда развиваются экономические отношения между нашими странами, и будут развиваться, - что делать с этим "багажом"? Ностальгировать по скорбям? Постоянно бередить рану?" - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Отвечая, готовы ли народы к взаимному прощению, он отметил, что вопрос этот не столько к нему, сколько "к людям". "Ко мне вопрос - как к представителю Русской православной церкви - мог бы звучать таким образом: какая роль Церкви во всем этом, почему вы входите в этот процесс? И ответ будет такой: а кто? Какая другая организация, какая другая сила способна, отталкиваясь от общих ценностей, а таковыми являются христианские ценности, отталкиваясь от единого текста Евангелия, от призывов самого Господа просить друг у друга прощения, чтобы сам Бог нас простил, - кто еще может предложить этот смелый проект нашим народам?" - пояснил патриарх.

На вопрос, попросит ли он лично поляков о прощении, предстоятель РПЦ ответил, что лично, как и высокий представитель Католической церкви, подпишет документ, в котором "все сказано".