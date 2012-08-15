Польша разрешила двойное гражданство

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, соответствующие изменения вводит новый закон о гражданстве, который вступил сегодня в силу.

"С 15 августа этого года Президент сможет предоставлять польское гражданство всем иностранцам независимо от того, жили ли они и как долго жили в Польше", - отметили УНИАН в польском Министерстве внутренних дел (MSW), заметив, что раньше глава государства предоставлял гражданство лишь в "исключительных случаях".

Новый закон также разрешил предоставлять польское гражданство всем - без ограничений - иностранцам в рамках процедуры, которую ведет воевода (аналог председателя областной государственной администрации в Украине) и сократил срок, необходимый для подачи такой заявки, срока проживания в стране с разрешением "на постоянное пребывание" до трех лет.

Для получения гражданства Польши от воеводы, кроме трех лет жизни с таким разрешением, необходимо иметь регулярный доход, подтверждение наличия места проживания (договор аренды или собственности квартиры) и знать польский язык.

В министерстве отметили, что до вступлению в силу нового закона польское гражданство могли получить лишь лица без гражданства, иностранцы, которые вступили в брак с поляками, и лица, которым родители после рождения выбрали иное гражданство от польского.

Новый закон также отменил правило, согласно которому, каждый, кто хотел получить польское гражданство, должен был отказаться от своего предыдущего.

"(...) польский гражданин может иметь одновременно польское гражданство и гражданство другой страны", - отметила пресс-служба MSW.

В министерстве также сообщили, что новый закон о гражданстве, который был принят еще в 2009 году, официально опубликован в феврале этого года после того, как Конституционный суд страны месяцем раньше подтвердил конституционность одной из его статей, которую обжаловал Президент Польши.

"С 15 августа заявку на получение польского гражданства могут подавать иностранцы, которые в рамках многолетнего пребывания в нашей стране интегрировались в общество, знают польский язык и имеют источники содержания, уважают установленный польским законодательством порядок и не представляют угрозы для обороны или безопасности государства", - подчеркнули в MSW.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), в начале этого года в 38-миллионной Польше легально проживало более 100 тысяч граждан иностранных государств, больше всего из которых - почти 30 тысяч - были гражданами Украины.

Среди украинцев около 18 тысяч имели разрешения на постоянное пребывание в стране, в то время, как 12 тысяч - временное разрешение, которое выдается не дольше чем на 2 года.