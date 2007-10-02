Есть ли жизнь после выборов?

Председатель Украинской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом Верховной Рады V созыва Владимир ВЕЧЕРКО видит возможность для сотрудничества между Партией регионов и “помаранчевыми” партиями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ВЕЧЕРКО заявил сегодня украинским журналистам.

“Три партии – Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” имеют точку соприкосновения – евроинтеграция”, - сказал он.

“Если будет нейтральный человек соединять эти направления БЮТ, “НУ-НС” и ПР, тогда и будет положительный результат”, - прибавил он.

В то же время, В.ВЕЧЕРКО не смог сказать, кто мог бы стать тем “нейтральным человеком”, который мог бы соединить “евроинтеграторов” из трех основных партий, отметив лишь, что такие люди есть.