Корабль ВМС США столкнулся с японским нефтяным танкером

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ВМС США, инцидент произошел сегодня около 01.00 по местному времени (23.30 по киевскому).

В результате столкновения никто не пострадал. Что стало причиной случившегося, пока неясно. Также неизвестна степень повреждений, полученных эсминцем и танкером, который ходит под флагом Панамы. Был танкер полон или пуст во время инцидента, не сообщается.

Ракетный эсминец "Портер" ВМС США относится к типу "Арли Берк". Корабль был спущен на воду в 1997 году и вошел в состав ВМС США в 1999 году. На момент инцидента военный корабль нес запланированное дежурство в Ормузском проливе.