Новое правительство Греции получило вотум доверия от парламента

05:04, 01 октября 2007
Мир
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Выборы состоялись 16 сентября

Греческий кабинет министров, сформированный по результатом досрочных выборов в парламент 16 сентября, получил в ночь на понедельник вотум доверия от парламента страны, передает РИА Новости.

Правительство партии "Новая Демократия" получило 152 голосов из 300 - ровно столько, сколько партия контролирует в однопалатном парламенте страны. "Против" проголосовали Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, коммунисты, леворадикалы и ультраправые.

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