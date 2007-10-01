Новое правительство Греции получило вотум доверия от парламента

Греческий кабинет министров, сформированный по результатом досрочных выборов в парламент 16 сентября, получил в ночь на понедельник вотум доверия от парламента страны, передает РИА Новости.

Правительство партии "Новая Демократия" получило 152 голосов из 300 - ровно столько, сколько партия контролирует в однопалатном парламенте страны. "Против" проголосовали Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, коммунисты, леворадикалы и ультраправые.