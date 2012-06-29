Парламент Германии одобрил европейский Бюджетный договор

За Договор проголосовал 491 депутат, против - 111, шесть человек воздержались, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times Deutschland. Для одобрения требовалось не менее 414 голосов.

Договор должен быть еще согласован бундесратом - палатой земельного представительства. Предполагается, что Германия сможет ратифицировать документ к 1 июля.