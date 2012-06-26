Немецкий политолог: идея общего европейского дома провалилась

Об этом сообщает ТСН.

"Я считаю, что Западная Европа потеряла уже Восточную Европу, или ее теряет. Это катастрофическая историческая ошибка. Двадцать лет тому назад мы все мечтали о создании общего европейского дома после развала биполярной системы. Всем казалось, что это только вопрос времени, когда Украина, Россия, Беларусь, может, даже кавказские республики вступят в общую Европу. Сегодня эта идея отодвинулась на задний план, я бы даже сказал, она вообще не существует уже в головах западных элит. Это большая проблема, и это действительно приводит к новому расколу в Европе", - сказал А.Рар.

Относительно Украины политолог подчеркнул, что европейские лидеры иногда слишком жестко относятся к украинским.

"С одной стороны, Запад не прав в том, когда старается, местами достаточно жестко, поучать Украину, украинскую элиту, как им строить либерально-экономическую модель и вводить демократию. Об этом Запад говорит очень жестко с украинским руководством и с украинской элитой. И действительно, создает такое отношение учителя с непослушным учеником. Но в то же время можно сказать, что Украина сама хочет войти в ЕС. Она подписала все документы относительно этого, и если она хочет быть членом Европейского Союза, который сегодня существует, нужно соблюдать правила игры, существующие в Европейском Союзе, а они на 100% демократические", - объяснил эксперт.