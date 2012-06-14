Кипр потерял две рейтинговые ступени из-за Греции
01:38, 14 июня 2012Мир
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании с А3 до Ваа3.
К тому же, замечает РосБизнесКонсалтинг, новый рейтинг уже помещен в лист на пересмотр с возможным понижением в течение трех ближайших месяцев. Информация об этом содержится в соответствующем докладе агентства.
Агентство также понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на две ступени: с Ba1 до Ва3. Новый рейтинг тоже сохранен в списке на возможное понижение.
Основным поводом для снижения рейтинга Кипра стало усиление риска выхода Греции из еврозоны. В случае реализации указанного сценария правительству Кипра придется оказывать значительную финансовую помощь национальным банкам.
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