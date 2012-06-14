Кипр потерял две рейтинговые ступени из-за Греции

К тому же, замечает РосБизнесКонсалтинг, новый рейтинг уже помещен в лист на пересмотр с возможным понижением в течение трех ближайших месяцев. Информация об этом содержится в соответствующем докладе агентства.

Агентство также понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на две ступени: с Ba1 до Ва3. Новый рейтинг тоже сохранен в списке на возможное понижение.

Основным поводом для снижения рейтинга Кипра стало усиление риска выхода Греции из еврозоны. В случае реализации указанного сценария правительству Кипра придется оказывать значительную финансовую помощь национальным банкам.



