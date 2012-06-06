Янукович и Путин встретятся в Крыму

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ, которая состоялась в День журналиста.

«Следующая Межгосударственная комиссия на уровне президентов запланирована на 12 июля. Скорее всего, она состоится в Крыму», - сказал В.Янукович.

Президент также сообщил, что 28 июня в Донецке состоится заседание украинско-российской межправительственной комиссии, которая подготовит проекты решений по широкому кругу вопросов экономического сотрудничества Украины и России.