США убили руководителя Аль-Каиды в Пакистане

Со ссылкой на пакистанскую разведку Associated Press сообщает, что удар был нанесен по дому, в котором находился аль-Либи.



Он считался вторым лицом в "Аль Каиде" после Аймана аль-Завахири, возглавившего организацию после смерти Усамы бин Ладена.



Сообщается, что аль-Либи, которому в 2005 году удалось сбежать из американской военной тюрьмы в Афганистане, активно участвовал в превращении "Аль Каиды" из террористической группировки во всемирную разветвленную сеть.



Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джея Карни передает, что аль-Либи управлял всеми операциями Аль-Каиды на территории Пакистана и координировал деятельность отделений организации.