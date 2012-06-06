Что на самом деле думают оппозиционеры в Беларуси

Белорусская оппозиция не пустила журналистов на круглый стол по парламентским выборам-2012.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, участники круглого стола большинством голосов решили удалить журналистов с заседания.

«В присутствии журналистов политики станут высказываться для прессы, а не говорить то, что на самом деле думают», - считает представитель партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

Против удаления представителей СМИ высказались только сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

В заседании также приняли участие Владимир Колос (Рада интеллигенции), Виктор Ивашкевич, Юрий Губаревич (движение «За свободу»).