Что на самом деле думают оппозиционеры в Беларуси
Белорусская оппозиция не пустила журналистов на круглый стол по парламентским выборам-2012.
Белорусская оппозиция не пустила журналистов на круглый стол по парламентским выборам-2012.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, участники круглого стола большинством голосов решили удалить журналистов с заседания.
«В присутствии журналистов политики станут высказываться для прессы, а не говорить то, что на самом деле думают», - считает представитель партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.
Против удаления представителей СМИ высказались только сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
В заседании также приняли участие Владимир Колос (Рада интеллигенции), Виктор Ивашкевич, Юрий Губаревич (движение «За свободу»).