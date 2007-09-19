Активность российской и китайской разведок достигла уровня холодной войны

Интенсивность разведывательной деятельности России и Китая в США сегодня почти достигла уровня эпохи холодной войны. С таким заявлением выступил перед конгрессом США директор Национальной разведки Майк Макконел, настаивая на необходимости принятия закона о расширении полномочий американских спецслужб.

"Разведки Китая и России - одни из наиболее агрессивных в деле сбора секретной информации в США и данных о наиболее охраняемых и важных американских проектах. Их интенсивность достигает уровня времен холодной войны", - говорится в докладе руководителя национальной разведки, передает Reuters.