Российская оппозиция собирает 50-тысячный «марш»

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter координатор движения Левый Фронт, член оргкомитета акции Сергей Удальцов, передает РИА «Новости».

"Подали в Мэрию уведомление о проведении 12 июня акции Марш Миллионов в виде шествия и митинга. Сбор в 14.00, начало шествия в 15.00 от Белорусского вокзала по Тверской улице, и митинг на Боровицкой пл. Количество заявленных участников - 50 000. Заявители те же, что и 6 мая", - написал Удальцов.

Среди заявителей - Удальцов, Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, Игорь Бакиров, Елена Лукьянова, сообщила пресс-служба Левого фронта.

В акции планируется участие различных политических и общественных организаций, простых граждан из разных регионов России, они намерены выразить свое отношение к новому президенту и правительству, а также представить программный манифест объединенной оппозиции, говорится в сообщении.

Первый оппозиционный "марш миллионов" прошел в Москве 6 мая и завершился столкновениями с полицией, более 400 человек были задержаны за противоправные действия. После этого оппозиция начала устраивать в Москве "народные гуляния".