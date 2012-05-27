На Евровидении назвали победителей

По результатам голосования зрителей и профессиональных жюри в 42 странах Европы наибольшее количество баллов набрала исполнительница из Швеции - Лорин. У нее - 372. 18 стран отдали ей высшие 12 баллов, 5 - по 10 и 3 - по 8.

Второе и третье места - российские бабушки (259. 1-5-8) и серб Желько Йоксимович (214. 4-8-2).

Представительница Украины - Гайтана - на 15 строчке с 65 баллами. Второе место отдали ей зрители из Беларуси, третье - из Молдовы и России. 7 баллов поступили с Мальты, по 6 - от Латвии и Грузии, по 3 - от Азербайджана, Македонии, Италии и Ирландии, по 2 - от Литвы и Испании, по баллу - от Греции, Португалии, Норвегии и Эстонии.

Украинское жюри, со своей стороны, на первое место поставило Сабину Бабаеву, представлявшую Азербайджан, на второе "Бурановских бабушек" и на третье - Пашу Парфения из Молдовы.

Места, баллы и поклонники:

1. Швеция 372 (12 - Австрия, Бельгия, Франция, Великобритания, Словакия, Голландия, Исландия, Норвегия, Эстония, Дания, Латвия, Испания, Финляндия, ФРГ, Россия, Венгрия, Израиль, Ирландия; 10 - Румыния, Словения, Кипр, Литва, Сербия; 8 - БиГ, Болгария, Грузия)

2. Россия - 259 (12 - Беларусь; 10 - Украина, Азербайджан, Сан-Марино, Латвия, Италия; 8 - Бельгия, Словения, Португалия, Норвегия, Эстония, Дания, Испания, Финляндия)

3. Сербия 214 (12 - Черногория, Словения, Хорватия, Болгария; 10 - Австрия, БиГ, Швейцария, Македония, Голландия, Швеция, Норвегия, ФРГ; 8 - Франция, Греция)

4. Азербайджан 150 (12 - Украина, Мальта, Турция, Литва; 10 - Молдова, Болгария, Грузия, Россия; 8 - Кипр, Израиль)

5. Албания 146 (12 - Сан-Марино, Швейцария, Македония, Италия; 10 - Черногория, Бельгия, Греция; 8 - Австрия, Венгрия)

6. Эстония 120 (10 - Франция, Словакия, Исландия, Финляндия; 8 - Швеция, Литва, Латвия, Ирландия)

7. Турция 112 (12 - Азербайджан, 10 - Албания; 8 - Мальта, Македония, Голландия, ФРГ)

8. Германия 110 (10 - Португалия, Эстония, Дания, Венгрия, Ирландия; 8 - Италия)

9. Италия 101 (10 - Мальта)

10. Испания 97 (12 - Португалия; 10 - Израиль; 8 - Великобритания, Швейцария)

11. Молдова 81 (12 - Румыния; 8 - Украина, Сан-Марино)

12. Румыния 71 (12 - Молдова; 10 - Испания)

13. Македония 71 (12 - БиГ, Сербия; 8 - Албания, Черногория, Турция, Хорватия)

14. Литва 70 (12 - Грузия; 8 - Беларусь)

15. Украина 65 (10 - Беларусь, 8 - Молдова, Россия)

16. Кипр 65 (12 - Греция, Швеция; 8 - Исландия, Сербия)

17. Греция 64 (12 - Албания, Кипр; 8 - Румыния)

18. Босния и Герцеговина 55 (10 - Турция, Хорватия)

19. Ирландия 46 (10 - Великобритания)

20. Исландия 46

21. Мальта 41 (8 - Азербайджан)

22. Франция 21

23. Дания 21

24. Венгрия 19 (8 - Словакия)

25. Великобритания 12

26. Норвегия 7