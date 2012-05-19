Пентагон обвинил Китай в технологическом шпионаже

По данным США, Китай в 2011 году потратил порядка 180 млрд долл. на модернизацию армии, при этом публично заявляя о значительно меньших суммах.



Кроме того, как следует из доклада, Китай активнее других стран занимается экономическим шпионажем. "Постоянные попытки Китая перенять технологическую и экономическую информацию США представляют все большую и постоянную угрозу для экономической безопасности страны", - цитирует Би-би-си.



Представители министерства обороны США подчеркивают, что власти КНР "открыто признают необходимость использования гражданских технологий в сфере военной модернизации".