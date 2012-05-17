Греция получила временное правительство
09:18, 17 мая 2012Мир
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Церемония присяги временного правительства состоится сегодня.
Единственная цель назначенного в среду временного правительства, которое также называется служебным, – обеспечить проведение досрочных парламентских выборов, при этом кабинет министров не вправе принимать важные политические решения без консультаций с президентом и лидерами партий.
Церемония присяги временного правительства состоится сегодня.
После выборов 6 мая греческие политики не сумели договориться о формировании правительства. Президент страны Каролос Папульяс в среду поручил судейскому работнику Панайотису Пикраменосу сформировать временное правительство с ограниченными полномочиями до новых досрочных выборов, которые должны пройти 17 июня.
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