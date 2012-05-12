Президент Молдовы пожаловался Азарову на российских военных

По мнению молдавского лидера, военное присутствие Москвы на Днестре нецелесообразно, передает пресс-служба президента.



По словам политика, военное присутствие РФ в указанном регионе осложняет перемещение молдавских граждан с обоих берегов Днестра. Кроме того, оно является дестабилизирующим фактором. В частности, об этом свидетельствует инцидент, произошедший 1 январе 2012 г., когда российским военнослужащим на мосту через Днестр был смертельно ранен гражданин Молдовы Вадим Писарь.



Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, с аналогичным заявлением выступил и вице-премьер-министр по реинтеграции Молдавии Евгений Карпов, который заявил, что официальный Кишинев продолжает выступать за вывод войск и вооружений Российской Федерации с территории республики, считая их присутствие в стране незаконным. По словам Е.Карпова, для нахождения российских войск на территории Молдавии, в частности, ее Приднестровского региона, помимо ограниченного миротворческого контингента на Днестре, нет никаких законных оснований.



Президент Н.Тимофти поблагодарил главу украинского правительства за поддержку, которую Киев оказывает Кишиневу в разрешении приднестровского конфликта. В свою очередь, Н.Азаров заявил, что Украина заинтересована в урегулировании приднестровской проблемы, и странам не нужен конфликт между их границами.



Политики коснулись и вопросов экономического сотрудничества между странами, положительно оценив деятельность межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Н.Азаров сообщил, что принял приглашение посетить в ближайшее время Кишинев с визитом.



