Кто станет премьер-министром Франции?

Франция – президентская республика, которая предусматривает назначение правительства президентом страны.

Значительный опыт работы в Национальной Ассамблее и прекрасные личные контакты с новоизбранным президентом Франсуа Олландом французские издания называют факторами в интересах назначения Ж.-М.Айро премьером. Вместе с тем, Ж.-М.Айро не имеет опыта в органах исполнительной власти.

Кроме того, во французских изданиях появились результаты опросов граждан, согласно которым, кандидатами на должность премьера могут также стать Мартин Обри, которая имеет значительный опыт министерской работы, однако достаточно напряженные личные отношения с новоизбранным Президентом, и руководитель отдела коммуникаций президентской кампании Ф.Олланда Мануэль Валлс.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, 6 мая во втором туре выборов Президента Франции за социалиста Ф.Олланда проголосовал 51,63% избирателей, за действующего Президента Николя Саркози – 48,37%.

Инаугурация Ф.Олланда состоится 15 мая, после чего он должен назначить премьер-министра.