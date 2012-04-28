В Швейцарии разбился туристический самолет: 5 человек погибли
22:24, 28 апреля 2012Мир
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По меньшей мере пять человек погибли при крушении небольшого туристического самолета на территории кантона Фрибур на западе Швейцарии.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что самолет упал на поле, недалеко от жилых строений.
На данный момент тела погибших не опознаны, нет также никакой подробной информации о самолете.
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