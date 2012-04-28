Саакашвили готов оскопиться в обмен на Осетию и Абхазию

На удивление журналистов Саакашвили также заявил, что готовый даже отправить в Москву части собственного тела, к которым Кремль проявлял «особенный интерес», сообщает Радио Свобода.

Президент Грузии, который на протяжении многих лет пытается убедить Россию оставить сепаратистские регионы Грузии, заявил, что готов бросить президентскую должность, если только это поможет делу. Ведь в Кремле неоднократно говорили, что Саакашвили – главное препятствие нормализации отношений с Грузией.

Саакашвили даже может пожертвовать собственными органами в обмен на возвращение Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию Тбилиси.

«В дополнение, я готов отрезать и прислать им те части тела, к которым они когда-то проявили интерес. Я готов это сделать, и даже без иронии, если они выведут свои войска и дадут грузинскому народу, нашему многонациональному населению возможность развиваться в пределах международных признанных границ», – заявил Саакашвили в прямом эфире центральных телеканалов. Позже эти слова из телевизионных новостей вырезали.

Напомним, в ноябре 2008 года французский журнал Nouvel Observateur опубликовал разговор Владимира Путина и Николя Саркози во время войны в Южной Осетии, в которой российский премьер пообещал «подвесить Саакашвили за яйца».