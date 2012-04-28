Стросс-Кан намекнул, что скандал с горничной срежиссировал Саркози

08:49, 28 апреля 2012
Мир
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Бывший глава Международного валютного фонда, видный французский политик-социалист Доминик Стросс-Кан возложил на своих оппонентов вину за крах его политической карьеры. 

Как сообщает радио «Свобода»,в интервью британской газете The Guardian Д.Стросс-Кан заявил, что провал его попытки баллотироваться в президенты Франции был срежиссирован политическими соперниками.

Газета отмечает, что он явно имеет в виду нынешнего Президента Николя Саркози и его сторонников.

Год назад, по опросам, Д.Стросс-Кан имел отличные шансы выиграть президентские выборы, представляя Социалистическую партию, но в мае 2011 года был арестован в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной отеля. Затем обвинения были сняты в связи с недоверием следствия к показаниям потерпевшей.

Сам Д.Стросс-Кан считает, что этот случай был специально раздут до уголовных масштабов, чтобы отстранить его от политики.

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