Стросс-Кан намекнул, что скандал с горничной срежиссировал Саркози
08:49, 28 апреля 2012Мир
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Бывший глава Международного валютного фонда, видный французский политик-социалист Доминик Стросс-Кан возложил на своих оппонентов вину за крах его политической карьеры.
|Стросс-Кан винит в своих бедах Саркози
Газета отмечает, что он явно имеет в виду нынешнего Президента Николя Саркози и его сторонников.
Год назад, по опросам, Д.Стросс-Кан имел отличные шансы выиграть президентские выборы, представляя Социалистическую партию, но в мае 2011 года был арестован в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной отеля. Затем обвинения были сняты в связи с недоверием следствия к показаниям потерпевшей.
Сам Д.Стросс-Кан считает, что этот случай был специально раздут до уголовных масштабов, чтобы отстранить его от политики.
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