Госдума РФ поддержит кандидатуру Зубкова на пост премьера

11:21, 13 сентября 2007
Мир
745 0

Спикер говорит, что вывод один

Спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ уверен, что нижняя палата утвердит завтра кандидатуру Виктора ЗУБКОВА на должность премьер-министра России.

"Мы обсуждали кандидатуру Виктора ЗУБКОВА, и вывод один - эта кандидатура может устроить всех", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Президент РФ Владимир ПУТИН принял отставку премьера Михаила ФРАДКОВА и внес в Госдуму кандидатуру главы Росфинмониторинга В.ЗУБКОВА на пост главы Кабинета министров.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter