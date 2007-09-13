Госдума РФ поддержит кандидатуру Зубкова на пост премьера

Спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ уверен, что нижняя палата утвердит завтра кандидатуру Виктора ЗУБКОВА на должность премьер-министра России.

"Мы обсуждали кандидатуру Виктора ЗУБКОВА, и вывод один - эта кандидатура может устроить всех", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Президент РФ Владимир ПУТИН принял отставку премьера Михаила ФРАДКОВА и внес в Госдуму кандидатуру главы Росфинмониторинга В.ЗУБКОВА на пост главы Кабинета министров.