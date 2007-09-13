Госдума РФ поддержит кандидатуру Зубкова на пост премьера
11:21, 13 сентября 2007Мир
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Спикер говорит, что вывод один
Спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ уверен, что нижняя палата утвердит завтра кандидатуру Виктора ЗУБКОВА на должность премьер-министра России.
"Мы обсуждали кандидатуру Виктора ЗУБКОВА, и вывод один - эта кандидатура может устроить всех", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ, сообщает РИА «Новости».
Как сообщал УНИАН, 12 сентября Президент РФ Владимир ПУТИН принял отставку премьера Михаила ФРАДКОВА и внес в Госдуму кандидатуру главы Росфинмониторинга В.ЗУБКОВА на пост главы Кабинета министров.
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