ЕСПЧ обязал Украину выплатить 30 тыс евро белорусскому бизнесмену

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает белорусский информационный портал «Хартия'97» со ссылкой на пресс-релиз ЕСПЧ.

В Европейский суд по правам человека белорусский бизнесмен обратился с жалобой на незаконность действий властей Украины, на плохие условия содержания в тюрьме в ожидании экстрадиции, а также на то, что власти Украины неэффективно рассматривали его дело в суде.

«На основании нарушения Украиной ряда параграфов статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека, которые касаются незаконного удержания под стражей, ЕСПЧ посчитал справедливой компенсацией П.Молочко за моральный ущерб и понесенные расходы сумму в 30 тыс евро», - говорится в пресс-релизе суда.

П.Молочко являлся одним из ключевых фигурантов дела о коррупции на белорусской таможне, расследуемого следователем Генпрокуратуры Беларуси Светланой Байковой, впоследствии осужденной за превышение служебных полномочий.

*** П.Молочко родился в 1964 году в Беларуси. В феврале 2010 года он находился в деловой поездке в Украине, где был арестован на основании ордера, выданного в Беларуси. Его обвинили в участии в организованной преступной группировке, взяточничестве и контрабанде. Он был уверен, что в случае его экстрадиции в Беларусь подвергнется пыткам. В мае 2011 года П.Молочко был отпущен на свободу и уехал в Германию.