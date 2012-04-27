ЕСПЧ обязал Украину выплатить 30 тыс евро белорусскому бизнесмену
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 30 тыс евро по исковому заявлению белорусского бизнесмена Павла Молочко.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает белорусский информационный портал «Хартия'97» со ссылкой на пресс-релиз ЕСПЧ.
В Европейский суд по правам человека белорусский бизнесмен обратился с жалобой на незаконность действий властей Украины, на плохие условия содержания в тюрьме в ожидании экстрадиции, а также на то, что власти Украины неэффективно рассматривали его дело в суде.
«На основании нарушения Украиной ряда параграфов статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека, которые касаются незаконного удержания под стражей, ЕСПЧ посчитал справедливой компенсацией П.Молочко за моральный ущерб и понесенные расходы сумму в 30 тыс евро», - говорится в пресс-релизе суда.
П.Молочко являлся одним из ключевых фигурантов дела о коррупции на белорусской таможне, расследуемого следователем Генпрокуратуры Беларуси Светланой Байковой, впоследствии осужденной за превышение служебных полномочий.
*** П.Молочко родился в 1964 году в Беларуси. В феврале 2010 года он находился в деловой поездке в Украине, где был арестован на основании ордера, выданного в Беларуси. Его обвинили в участии в организованной преступной группировке, взяточничестве и контрабанде. Он был уверен, что в случае его экстрадиции в Беларусь подвергнется пыткам. В мае 2011 года П.Молочко был отпущен на свободу и уехал в Германию.